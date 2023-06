Casal morre após carro cair de ponte em Aquidauana

Um casal, que não teve a identidade divulgada, morreu após o carro em que eles estavam cair de uma ponte na Estrada do Taboco, região rural de Aquidauana. O acidente aconteceu durante a noite de segunda-feira (26).

De acordo com o site O Pantaneiro, as vítimas fatais estavam acompanhadas de mais quatro pessoas, sendo três adultos e uma criança. Por motivos ainda não identificados pelas autoridades policiais, o motorista do Volkswagen Gol teria perdido o controle e caído da ponte.

O condutor do veículo e a passageira morreram ainda no local do acidente. Os outros ocupantes, como a criança e uma mulher que estavam no bando de trás precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas para o hospital do município com escoriações. Não existem informações sobre o estado de saúde do restante dos passageiros.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia foram até o local para fazer as investigações iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também