Casal que desviou dinheiro de associaÃ§Ã£o atlÃ©tica Ã© indiciado em Maracaju

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Maracaju, concluiu na quinta-feira (29) uma investigação e indiciou um casal suspeito de desviar valores de contas vinculadas à unidade maracajuense da Associação Atlética do Banco do Brasil (A.A.B.B.).

A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju deu início às investigações do caso ainda no primeiro semestre de 2023, quando recebeu informações sigilosas por meio da Secretaria de Inteligência do Banco do Brasil sobre a situação de desvio dos valores da associação, que teriam ocorrido no primeiro semestre de 2020.

Foram ouvidas testemunhas e juntados documentos que comprovaram que tais desvios foram realizados a partir da conta bancária institucional para uma conta em nome de um servidor do Banco do Brasil, além de outra terceira pessoa, que serviu como um “laranja”.

Foi apurado que os responsáveis pelos desvios se tratam de J.L.F, de 44 anos, empregado público e, na época, presidente da A.A.B.B., com sua esposa, L.C.P.A, de 40 anos, uma pessoa alheia à instituição, mas nomeada para cargo comissionado na associação, servindo como comparsa no crime.

Para realizar as transações, o casal utilizava chaves criptografadas autorizadoras de pagamento, cadastradas em nome de ex-funcionários à unidade de Maracaju da A.A.B.B., sem que eles tivessem conhecimento.

Também foi desconverso que uma chave autorizadora de pagamentos chegou a ser registrada no nome de L.C.P.A, que na época era pessoa alheia aos quadros da instituição.

O casal foi indiciado por Peculato Impróprio e Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação. Com o inquérito concluído, ele foi encaminhado para o Judiciário.

