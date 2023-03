Cascavel é encontrada em garagem e morador aciona a polícia

Sarah Chaves, com informações da PMA-MS

Um morador de uma residência no bairro Vila Pernambuco, em Cassilândia teve uma surpresa ao encontrar na entrada da garagem da sua casa na noite de ontem (19), uma cascável, serpente peçonhenta.

Segundo morador, a serpente foi acuada pelo seu cachorro, e foi por isso que ele acabou percebendo o animal. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi ao local e a cascavel, com aproximadamente 1 metro foi capturada com uso de gancho especial e foi colocada em uma caixa de contenção.

O animal não apresentava ferimento e foi solto em seu habitat, distante do perímetro urbano.

