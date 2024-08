Caseiro morto em curral pode ter sido atacado e pisoteado por boi em Cassilândia

O caseiro de uma chácara, de 72 anos, que foi encontrado morto dentro do curral pode ter sido pisoteado por um boi. Identificado apenas como Antônio, a vítima foi encontrada durante o final da tarde de segunda-feira (12).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma testemunha contou para a Polícia Civil que notou quando Antônio sumiu. Ao procurar pela vítima, a encontrou sem sinais vitais, caído próximo a cerca, em um monte de arbustos.

Antônio tinha marcas no rosto, nas orelhas, no pescoço e nas nádegas. Além disso, o caseiro do local estava sem suas botinas e um rasgo na calça.

Ainda segundo a testemunha, a propriedade rural possui um boi que vez ou outra estranha as pessoas, vindo a atacá-las. Por isso, ele acredita que Antônio tenha sido atacado e pisoteado pelo animal até a morte.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil.

