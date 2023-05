Caso Sophia: Oito testemunhas estão sendo ouvidas a portas fechadas nesta sexta

A 3º audiência do Caso Sophia, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, em Campo Grande, está acontecendo a portas fechadas na tarde desta sexta-feira (26). Hoje, a expectativa é de concluir a fase de ouvir as testemunhas de defesa e acusação, da mãe e do padrasto de Sophia Jesus OCampo, morta aos de 2 anos em janeiro desse ano.

Após isso, a próxima etapa consistirá em recolher e analisar as últimas provas sobre o caso e fazer as considerações finais. Com isso, será então definido se os réus, Christian Campoçano Leitheim e Stephanie de Jesus Da Silva irão a júri popular ou não.

Como havia sido suspensa por conta de um desentendimento na audiência da última sexta-feira (19) enquanto uma testemunha de defesa de Stephanie falava hoje os serviços retornaram com a mesma.

Além dela, outras sete pessoas entre testemunhas de defesa e acusação estão sendo ouvidas. Mãe e padrasto de Sophia são acusados de homicídio qualificado e estupro de vulnerável.

