Catadora encontra feto jogado em lixão

Um feto foi encontrado em um lixão de Corumbá durante a tarde de ontem (19). Este é o segundo caso registrado na cidade, com o mesmo ‘modo de ação’.

Conforme as informações do delegado adjunto da 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, Jean Jorge Silva Castro, ainda não é possível afirmar se o feto aconteceu após o nascimento ou em razão de manobra abortivas.

O feto teria sido encontrado por uma catadora de lixo que ‘trabalhava’ na região. Ele estava embrulhado em algumas roupas com sangue, dentro de um saco de lixo.

O delegado informou ainda que o corpo estava bem formado. Apesar de ter um modo parecido, Jean disse que as equipes policiais não acreditam que o caso registrado no dia 5 de junho tenha relação com o de ontem.

A criança foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para realização da perícia. O material genético do cordão umbilical foi recolhido para possível confronto posterior a fim de identificar a mãe.

