Causando pânico nos moradores, invasor de residências é detido pela GCM

Indivíduo, que não teve o nome revelado, foi detido pela Guarda Civil Metropolitana ao longo deste domingo, dia 15, após ser apontado como um 'invasor de residências' no Parque Novos Estados, em Campo Grande.

Ele vinha entrando em várias residências das ruas Monte Serrat e Irauna, causando diversos momentos de medo e insegurança nos moradores.

Segundo divulgado pela corporação, o suspeito estava evadido do sistema prisional. Ele foi detido com várias escoriações e dores, devido as fugas e o fato de ter pulado muro das residências.

O evadido foi levado para atendimento em uma unidade de saúde, mas foi liberado e foi entregue na delegacia de plantão.

