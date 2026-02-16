Causando pânico nos moradores, invasor de residências é detido pela GCM

Indivíduo, que não teve o nome revelado, foi detido pela Guarda Civil Metropolitana ao longo deste domingo, dia 15, após ser apontado como um 'invasor de residências' no Parque Novos Estados, em Campo Grande.
Ele vinha entrando em várias residências das ruas Monte Serrat e Irauna, causando diversos momentos de medo e insegurança nos moradores.
Segundo divulgado pela corporação, o suspeito estava evadido do sistema prisional. Ele foi detido com várias escoriações e dores, devido as fugas e o fato de ter pulado muro das residências.
O evadido foi levado para atendimento em uma unidade de saúde, mas foi liberado e foi entregue na delegacia de plantão.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
'Valentão' dá tapa na cara de mulher e em troca é esfaqueado no centro da Capital
Polícia
Caminhonete pega fogo após sair da pista na MS-145
Polícia
Mulher é enforcada, tem nariz quebrado pelo marido e é socorrida inconsciente na Capital
Polícia
Seis morrem após ônibus com trabalhadores tombar em rodovia
Polícia
Mulher é esfaqueada pelo companheiro e espera mais de três horas por atendimento médico
Polícia
Atiradores invadiram residência e descarregaram armas, deixando três feridos no Caiobá
Justiça
TJ nega trancamento de ação contra capitão da PMMS por constituição de empresa
Polícia
Tiros, empurrões e controle: veja o que a mulher de 'Tio Trutis' contou à Polícia
Polícia
Homem morre afogado no rio Coxim em distrito de São Gabriel do Oeste
Polícia