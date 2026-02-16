Menu
Menu Busca segunda, 16 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Polícia

Causando pânico nos moradores, invasor de residências é detido pela GCM

O suspeito ainda estava evadido do sistema prisional

16 fevereiro 2026 - 09h23Luiz Vinicius
Evadido foi preso invandido casasEvadido foi preso invandido casas   (Divulgação/GCM)

Indivíduo, que não teve o nome revelado, foi detido pela Guarda Civil Metropolitana ao longo deste domingo, dia 15, após ser apontado como um 'invasor de residências' no Parque Novos Estados, em Campo Grande.

Ele vinha entrando em várias residências das ruas Monte Serrat e Irauna, causando diversos momentos de medo e insegurança nos moradores.

Segundo divulgado pela corporação, o suspeito estava evadido do sistema prisional. Ele foi detido com várias escoriações e dores, devido as fugas e o fato de ter pulado muro das residências.

O evadido foi levado para atendimento em uma unidade de saúde, mas foi liberado e foi entregue na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
'Valentão' dá tapa na cara de mulher e em troca é esfaqueado no centro da Capital
Foto: PMR
Polícia
Caminhonete pega fogo após sair da pista na MS-145
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher é enforcada, tem nariz quebrado pelo marido e é socorrida inconsciente na Capital
Foto: TV Globo
Polícia
Seis morrem após ônibus com trabalhadores tombar em rodovia
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Mulher é esfaqueada pelo companheiro e espera mais de três horas por atendimento médico
Momento em que atiradores chegaram armados na casa das vítimas
Polícia
Atiradores invadiram residência e descarregaram armas, deixando três feridos no Caiobá
Viatura Polícia Militar
Justiça
TJ nega trancamento de ação contra capitão da PMMS por constituição de empresa
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Tiros, empurrões e controle: veja o que a mulher de 'Tio Trutis' contou à Polícia
Rio Coxim, na região de São Gabriel do Oeste
Polícia
Homem morre afogado no rio Coxim em distrito de São Gabriel do Oeste
Breno completava 19 anos
Polícia
Motociclista é atropelado por carro e morre no dia do aniversário em Rio Brilhante

Mais Lidas

Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande