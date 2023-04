CCR começa a liberar pista após idoso morrer atropelado na BR-163

Após o acidente que matou Benedito Bento da Silva, de 66 anos, na tarde desta segunda-feira (17), no km 475 da BR-163, em Campo Grande, a CCR MSVia, responsável por gerir o trecho da rodovia federal em MS, começará a liberar o transito na pista.

Segundo o delegado João Cleber, da 4ª Delegacia de Polícia, o caminhoneiro que dirigia o veículo envolvido no acidente será encaminhado até o distrito policial para ser ouvido, mas como ficou no local e tentou prestar socorro à vítima, ele deve ser liberado após falar com a polícia.

No local, o motorista da carreta afirmou chegou a tentar desviar da vítima, mas não conseguiu a tempo. Apurações inicias mostram que o caminhoneiro estava dirigindo dentro do limite de velocidade da rodovia.

Os familiares de Benedito confirmaram ao delegado que o idoso tinha problemas com álcool, e a suspeita inicial é que ele estava embriagado no momento do atropelamento.

A polícia coletará as imagens das câmeras de segurança da pista para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Por conta do atropelamento, parte da pista foi fechada e começará a ser liberada somente após a CCR retirar qualquer objeto que possa causar outro acidente futuro. A

Acidente

Benedito Bento da Silva, de 66 anos, veio à óbito após ser atropelado por uma carreta bitrem no trecho da BR-163 que passa pelo bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

O idoso, conhecido por vender picolés na região, foi atropelado após tentar atravessar a rodovia e se assustar ao ver a carreta vindo em sua direção, dando um passo para trás que resultou no acidente.

Uma equipe de socorro da CCR MSVia foi até o local prestar socorro ao idoso, porém, ele já estava morto.

