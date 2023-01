Cerca de 81 Kg de cocaína e 52 Kg de maconha é apreendida em MS

Cerca de 81 kg de pasta base de cocaína e 52 Kg de maconha foram apreendidos durante a manhã desta terça-feira (3), na cidade de Trerenos. Um homem foi preso fazendo o transporte da droga.

De acordo com as informações policiais, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) faziam fiscalização na Unidade Operacional, quando abordaram um caminhão Volvo/FH 12. Durante a fiscalização, os policiais então desconfiaram do nervosismo apresentado pelo caminhoneiro, levantando suspeitas de que algum ilícito era transportado na carreta.

Após vistoria os policiais encontraram um compartimento na cabine onde estavam escondidos os tabletes de pasta base de cocaína de maconha boliviana, conhecida como “supermaconha”. A equipe também descobriu que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto.

Questionado, o motorista confessou ter aceitado transportar as drogas de Corumbá até São Paulo. Pelo serviço, disse que receberia R$ 15 mil. Ele foi preso e encaminhado, juntamente às drogas e o caminhão, à Polícia Civil local.

