Chargista foi esquartejado pela namorada massagista

O corpo do chargista Antônio Rosa Borges, 54 anos, que estava desaparecido desde a manhã de sábado (21), foi encontrado nesta terça-feira (24), na região do bairro Tarumã.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios (DEH) desvendaram o crime após a autora, a massagista Clarisse Silvestre, 44 anos, procurar a polícia de São Gabriel do Oeste para confessar o crime. De acordo com o delegado Carlos Delano, o corpo foi encontrado em uma casa abandonada, rua Europa. “No local foi encontrado um corpo com braços e pernas decepadas. Pélvis separada do corpo, dentro de uma mala queimada”, disse o delegado que emendou, ainda, que os indícios do “desaparecimento” já apontavam para crime de homicídio.

Ela será trazida para Campo Grande onde prestará depoimento ainda hoje. Clarisse seria namorada da vítima. Nossa reportagem está na DEH , onde aguarda a chegada da autora.

Luto - O profissional era colaborador do jornal O Estado, que emitiu nota de pesar pela morte. Leia:

"O jornal O Estado de Mato Grosso do Sul lamenta profundamente a morte do colaborador Marcos Antonio Rosa Borges, de 54 anos. Marcos era chargista do jornal desde outubro de 2006 e, ao longo destes anos, ilustrou as edições com seu traço único, carregado de humor, ironia ou tristeza, como a que estamos sentindo neste momento. Foram 14 anos interruptos com informações em forma de charge, publicada sempre na página de Opinião do jornal. Aos familiares do Marcos, desejamos forças e muito amor para atravessar esta hora tão dolorida. Nossa redação, hoje, perde um combatente, mas o legado do Marcos Borges continua em nossas páginas e na lembrança dos nossos leitores."

