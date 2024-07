Chegou com tudo: Motociclista bêbado bate em viatura de blitz na Avenida Cafezais

Habilitado e alcoolizado, um motociclista identificado como Valdomiro, de 50 anos, foi preso por crime de trânsito na madrugada deste sábado (13), depois de colidir com uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda realizava blitz da Operação Lei Seca na Avenida dos Cafezais, no bairro Centro-Oeste, quando o motociclista bateu na lateral da viatura.

Após a colisão, o Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, Valdomiro recusou os primeiros socorros alegando que não havia se machucado com o impacto.

Ele passou pelo teste de etilômetro que marcou 0,73 mg/l de álcool no sangue, quando a lei estabelece tolerância de até 0,06%.

Valdomiro recebeu voz de prisão por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado.

