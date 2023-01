Choque apreende adolescente e acaba com comércio de armas na Capital

Policiais do Batalhão de Choque apreenderam um adolescente e outras quatro pessoas no início da noite de segunda-feira (2) pelo porte e posse ilegal de arma e acabando com a comercialização das mesmas que era feito pelas redes sociais. O caso aconteceu no bairro Moreninha, em Campo Grande, que também envolveu tráfico de drogas.

Segundo informações da polícia, a comercialização ilegal chegou até os militares que passaram a realizar rondas no bairro, quando um homem, de 33 anos, foi abordado na rua Paranapiacaba e assumiu que escondia uma arma na residência que era anunciada nas redes sociais.

Ao indicar o endereço, os policiais foram até a residência e encontraram mais dois suspeitos, de 20 e 34 anos, preparando drogas para serem comercializadas. Esse homem, de 34 anos, tinha um mandado de prisão em aberto e estava evadido do sistema prisional.

Na casa ainda estava um adolescente, de 16 anos, que estava deitado em uma cama e após varredura dos policiais, encontraram uma arma escondida. O menor afirmou que a arma era sua e estaria tentando vender a mesma por R$ 1,5 mil.

Uma terceira arma foi relatada para o Batalhão de Choque, que estaria com um rapaz, de 19 anos. O suspeito foi encontrado na rua Maria da Glória Riquelme Conte, portando a arma de fogo. Os policiais notaram que o jovem era a mesma pessoa que havia sido presa no dia 28 de dezembro por uma equipe do Batalhão de Choque, mas que foi solto no mesmo dia da prisão.

As drogas foram apreendidas, que totalizaram 330g de maconha e 54g de cocaína, e encaminhadas para a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e os autores das armas foram levados para a delegacia de plantão após receberem voz de prisão.

