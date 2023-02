Choque dispersa baderneiros que iniciaram "quebra quebra" na Esplanada Ferroviária

Enquanto alguns curtem as festas de Carnaval, outros aproveitam para fazer baderna, como aconteceu na noite de sábado (18) na Esplanada Ferroviária em Campo Grande e ação precisou ser contida.



A Prefeitura de Campo Grande, o Governo do Estado e as forças de segurança se prepararam com antecedência para conter ações criminosas durante a folia.



E quando um grupo resolveu quebrar o patrimônio público durante a festa na Esplanada e jogar garrafas contra policias que faziam a segurança do evento, a equipe do Batalhão do Choque da Polícia Militar foi acionada e agiu para dispersar os baderneiros.



Algumas medidas de segurança adotadas antes mesmo de começar os eventos de Carnaval foi a proibição da entrada de pessoas com garrafas de vidro e gelo para evitar justamente esse tipo de agressão que pode resultar em ferimentos sérios por parte dos foliões.



A secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, reforçou a importância da Operação de Segurança. "Estamos atuando juntamente como todas as instituições municipais e estaduais,com toda ação de prevenção, incluindo no trânsito com atuação da Agetran e da Semadur em relação ao meio-ambiente".

