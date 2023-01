Choque encontra drogas escondidas em cesta básica em Campo Grande

Jovem, de 21 anos, identificado apenas como Matheus, foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque pelo crime de tráfico de drogas durante a tarde de quinta-feira (19) em um ônibus de viagem na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. As drogas foram encontradas com auxílio do cão farejado Ozzy em meio a cestas básicas.

Segundo as informações da polícia, o cão ajudou na vistoria do bagageiro do veículo que fazia o itinerário entre Campo Grande e Cuiabá, no Mato Grosso. Após o indicativo de drogas nas cestas, foi feita a identificação e o jovem afirmou que os alimentos o pertenciam.

Quando os militares fizeram uma vistoria mais minuciosa, perceberam que as embalagens estavam violadas. Ao fazer a abertura das embalagens, foi localizado vários tabletes de maconha, cerca de 24 que totalizaram 19,6 quilos de maconha.

Perguntado sobre as origens dos entorpecentes, o jovem não soube precisar onde teria pegado as drogas, relatando que um barqueiro o contratou e receberia R$ 3 mil para entregar os produtos ilícitos até a cidade de Macapá, no Amapá.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

