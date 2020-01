Choque prende dupla que roubou R$ 30 mil em jóias

Saiba Mais Polícia Jovem que tentou matar feirante queria pastel "grátis"

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu no domingo (5), Diego Gomes Pereira, 23 anos, e Luiz André Batista, 20 anos, que admitiram o roubo de R$ 30 mil em joias, relógios e pares de tênis de uma residência localizada na Vila Carlota. O crime ocorreu no dia 12 de dezembro de 2019.

Uma equipe do Choque foi acionada por denúncia anônima de que, na região do bairro Cristo Redentor, havia comércio de objetos roubados. Durante a diligência, alguns indivíduos que visualizaram a viatura fugiram. Em perseguição, a polícia chegou até uma residência onde estava Diego.

No local, os militares encontraram também alguns relógios. O jovem admitiu que os objetos eram fruto do roubo do último dia 12, na Vila Carlota e apontou que, Luiz, seu comparsa no roubo, estaria em uma casa no bairro Rouxinois. Além de entregar o "companheiro", Diego confessou que estava com uma arma de fogo em uma casa localizada em uma fazenda na estrada que dá acesso ao Capão Seco, saída para Sidrolândia.

Os militares se deslocaram até onde estaria o outro autor, Luiz. No local foram encontrados os dois pares de tênis. O segundo autor confessou que os calçados também eram fruto do roubo na Carlota.

Os dois foram conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, para continuidade do caso.

Saiba Mais Polícia Jovem que tentou matar feirante queria pastel "grátis"

Deixe seu Comentário

Leia Também