Jovem que tentou matar feirante queria pastel "grátis"

Um policial militar que estava de folga impediu a ação de Renan Miranda, 20 anos, que, na tarde de domingo (5), efetuou diversos disparos de arma de fogo contra três pessoas na feira livre das Moreninhas.

De acordo com o registro policial, uma das três pessoas era feirante e, em depoimento, relatou que Renan teria atirado depois que o trabalhador negou pastel fiado a ele. Revoltado com a negativa, o autor efetuou os disparos, mas não conseguiu acertar ninguém.

O militar que estava na feira abordou o autor. Renan ainda tentou atirar contra o policial durante a abordagem, que reagiu e baleou o criminoso. O agente acionou o reforço do Batalhão de Choque da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para prestar socorro a Renan.

O autor foi encaminhado para a Santa Casa da capital onde permanece internado. De acordo com a assessoria do hospital, ele foi atingido por quatro tiros, e ontem mesmo passou por uma cirurgia ortopédica e torácica, e segue em estado grave sedado e entubado no CTI do hospital.

