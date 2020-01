Equipes policias de MS e São Paulo fecham boca de fumo

Uma ação conjunta da Policia Militar de Mato Grosso do Sul com a Força Tática do Estado de São Paulo realizada na noite dessa quinta-feira (2) fechou um ponto de venda de drogas que funcionava em uma residência em Bataguassu e prendeu três traficantes.

Uma guarnição da Força Tática estava atuando no município de Presidente Epitácio, SP, quando abordou uma motocicleta com dois ocupantes. Durante vistoria, os agentes encontraram 532 gramas de maconha divididos em três pedaços. Os jovens 22 e 28 anos, disseram que compraram a droga de um rapaz, 19 anos, em Bataguassu.

Com a informação, a Força entrou em contato com a Polícia Militar de Bataguassu e se deslocaram até esta cidade juntos até a residência indicada pelos jovens. No local, os militares adentraram a casa e abordaram o jovem que forneceu a droga aos dois abordados em São Paulo. O rapaz já é conhecido pela policia de Bataguassu por sua reincidência no tráfico de drogas.

As equipes realizaram buscas dentro da casa dele e encontraram dois tabletes de maconha, que totalizaram 403 gramas de maconha, além de petrechos para preparar e embalar a droga.

Diante das evidências, os três autores, junto do entorpecente, foram apreendidos e levadas à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.

