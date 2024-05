CHOQUE recupera carro roubado por dois homens na Capital

A equipe do CHOQUE recuperou um carro, Palio Fire Economy, em uma conveniência na Avenida Manoel Joaquim Moraes, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (26).

O veículo em questão havia sido roubado por dois homens, quando eles abordaram o dono do carro, quando estava parado em um semáforo próximo a Avenida Ceará.

Os dois indivíduos entraram no carro, um sentou atrás e o outro no banco do carona, este disse ao motorista “dirige, que vamos te guiar”. Ao chegarem na Orla Morena, o assaltante puxou a chave do veículo e agrediu o motorista com socos.

O celular e o veículo foram levados. O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e abordagem do veículo.

