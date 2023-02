Choque recupera celulares e prende dois por 'arrastões' em Campo Grande

Durante a tarde de quinta-feira (23), o Batalhão de Choque prendeu dois assaltantes, de 26 anos, acusados de cometerem diversos roubos em diferentes localidades de Campo Grande. A prisão aconteceu no bairro Portal Caiobá.

Segundo o registro policial, duas vítimas foram roubadas logo nas primeiras horas de ontem, quando a dupla abordou elas em uma motocicleta em um ponto de ônibus e cometeram o assalto apontando uma arma.

Após receberam detalhes e características da moto e dos indivíduos, começaram as diligências, com a informação de que a moto estaria pelo bairro Celina Jallad.

Na rua Rosa Ferreira Pedro, os militares visualizaram a moto entrando em uma residência e logo realizaram a abordagem. O autor Felipe confessou o crime e afirmou atuar com o comparsa João Fernando.

Ele explicou que após cometer os roubos, deixou seu amigo na Vila Aimoré e a arma usada ficou na posse de um terceiro envolvido, ainda não localizado. João foi encontrado e preso com três celulares provenientes dos roubos.

A motocicleta foi encaminhada para o pátio da DERF, enquanto os dois autores foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

