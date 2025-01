Ciclista fica com várias fraturas pelo corpo após ser atropelado em Dourados

Um ciclista, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido ao ser atropelado por um carro durante a manhã desta quarta-feira (8), no cruzamento das ruas Antônio Alves Rocha com Manoel Alves dos Santos, no Jardim Flórida 2, em Dourados.

Conforme as informações do site Alerta Dourados, uma mulher estava dirigindo um Renault Kwid branco seguia pela Rua Manoel Alves dos Santos quando acabou atingindo o ciclista, que passava pelo cruzamento com a Rua Antônio Alves Rocha.

Por conta do impacto com o carro, o idoso teve uma fratura na perna direita e um ferimento grave na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender a vítima, que foi encaminhada para o Hospital da Vida em estado grave.

Ainda segundo o site, testemunhas detalharam que o ciclista teria atravessado a preferencial. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

