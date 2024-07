Ciclista morre dias após ser atropelado por carro no Santa Emília

Homem, de 48 anos, morreu dias depois de ser atropelado por um carro na região do Bairro Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 20h de sexta-feira (26). Na ocasião, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Muito ferido, o homem foi levado para a Santa Casa, onde ficou internado. Porém, ele não resistiu aos ferimentos, falecendo às 17h de domingo (28). Consta no registro médico que a vítima teve uma fratura no fêmur, que foi causada no acidente.

No dia da colisão, o caso não chegou a ser atendido por uma unidade policial. Diante dos fatos, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

