Polícia

Ciclista pega 'carona' com motociclista, cai e morre em hospital de Dourados

Valdelice Maciel havia sofrido o acidente no dia 8, em Nova Andradina, mas havia sido transferida para o Hospital da Vida

14 fevereiro 2026 - 13h32Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros levou a jovem para o hospitalCorpo de Bombeiros levou a jovem para o hospital   (Jornal da Nova)

Valdelice Maciel, de 55 anos, morreu durante a noite desta sexta-feira, dia 13, após ficar internada por alguns dias no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ela havia sofrido um acidente enquanto estava pedalando e ter pegado uma carona na garupa da moto de uma pessoa conhecida. O acidente em questão, aconteceu em Nova Andradina, no dia 8.

Segundo consta no boletim de ocorrência, em razão da ação, ela perdeu o controle e sofreu uma queda, sendo socorrida para a unidade hospitalar de Nova Andradina.

Valdelice apresentava suspeita de fratura no crânio e outros ferimentos, com a necessidade de transferência para Dourados.

Após quase uma semana internada, ela não resistiu e teve o óbito confirmado às 18h de sexta-feira.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

