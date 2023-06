Cinco ficam feridos durante acidente na BR-267, em Maracaju

Cinco pessoas ficaram feridas durante um acidente na noite de terça-feira (20), próximo a ponte do Rio Cachoeira, na BR-267, em Maracaju.

Conforme o site Tudo do MS, os veículos envolvidos foram uma caminhonete Chevrolet S-10, que era ocupada por um casal, e uma Volkswagen Saveiro, ocupada pelas outras três vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as cinco vítimas até o hospital do município, no entanto, não existem informações sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos. No entanto, outras notícias apontam que três vitimas do acidente foram encaminhadas para Campo Grande em vaga zero e duas permanecem internadas no município.

Apesar da gravidade do acidente, não foram repassadas pelo site a dinâmica da colisão ou os motivos que cercaram a situação até que ele acontecesse.

Equipes da Águia da Fronteira o DOF foi a primeira equipe a chegar ao local, acionando o socorro e também a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia para fazer as investigações iniciais sobre o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também