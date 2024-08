Cliente aplica 'Golpe do Pix' e sai com R$ 270 em produtos de loja em Campo Grande

Mulher, de 58 anos, proprietária de um comércio na região central de Campo Grande, procurou a delegacia na noite desta quinta-feira (29) para denunciar um homem que aplicou o 'Golpe do Pix' e saiu com cerca de R$ 270 em compras, sem realizar a quitação da dívida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a comerciante informou que pegou o telefone do suspeito, pois o pagamento seria realizado via PIX. O suposto cliente disse que realizou o envio da quantia, mas o valor não caiu na conta da loja.

Pouco tempo depois, o mesmo cliente ligou para a proprietária do estabelecimento e informou que caso o dinheiro não caísse, iria até a loja realizar o pagamento. Contudo, ele não apareceu e não atendeu mais o telefone após reiteradas ligações da comerciante.

Ela afirma que existem câmeras de segurança que podem ajudar na identificação do cliente.

O caso foi registrado como outras fraudes.

