Coelhinho ladrÃ£o: Homens sÃ£o presos por furtar ovos da PÃ¡scoa em Campo Grande

Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, cadeia e afins... A época de Páscoa motivou dois homens, de 47 e 70 anos, a furtar dois ovos de chocolate e oito cartelas com 30 ovos de galinha de dentro do Atacadão. A loja fica no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na manhã desta terça-feira (19). Uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana), estava fazendo rondas pela região quando foi abordada por um funcionário do atacadista, que pedia apoio em uma situação.

Ele então contou que um funcionário terceirizado da empresa, e seu comparsa, teriam furtado dois ovos da Páscoa e mais oito cartelas, com 30 ovos de galinha. Toda ação foi filmada por câmeras de segurança dentro do mercado.

Os homens foram detidos já no carro, um Volkswagen Saveiro. Os dois, junto com a mercadoria e a responsável pelo estabelecimento foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como furto.

