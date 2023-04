Colisão entre caminhão e carreta deixa motorista ferido na BR-262, em Anastácio

Um acidente entre um caminhão baú e uma carreta foi registrado na manhã desta quarta-feira (13), na BR-262, em Anastácio.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, o caminhão seguia sentido Campo Grande/Corumbá e a carreta estava seguindo de Anastácio para Campo Grande. No entanto, as causas e a dinâmica do acidente estão sendo investigadas pelas equipes de polícia local.

A carreta foi estacionada a uns 2 km a frente de onde ocorreu a colisão com partes das laterais danificadas. O condutor da carreta não teve ferimentos.

