Colisão entre carro e viatura do Batalhão do choque deixa feridos na Capital

Uma colisão entre um veículo, Chevrolet Classic, com uma viatura da Batalhão de Choque, na Avenida Afonso Pena, na tarde deste sábado (4), deixou um condutor e policiais feridos. Com o impacto da batida, a viatura policial capotou e parou em cima do canteiro da via.

Conforme testemunhas, o condutor do Classis trafegava na Afonso Pena sentido Centro, já a viatura do Choque descia a rua Espirito Santo, quando o motorista acertou a viatura no meio, que com o impacto, veio a capotar e parar em cima do canteiro.

Após bater na viatura, o veículo bateu em outro carro, um Pólo que estava estacionado na avenida, em seguida, o condutor desmaiou na direção do veículo e e foi parar com o carro no muro de uma pizzaria.

Ainda não se sabe quem invadiu a preferencial. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e prestou atendimento ao condutor e aos policiais.

