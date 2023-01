Colisão frontal deixa dois mortos e cinco feridos na MS-306

Duas mulheres, ainda não identificadas, morreram durante um acidente na manhã desta segunda-feira (16) na MS-306, entre Cassilândia e Chapadão do Sul. Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças socorridas em estado gravíssimo.

De acordo com o site Cassilândia Urgente, o aconteceu durante uma colisão frontal entre um Hyundai Creta e um Fiat Adventure. No entanto, ainda não se tem informações a cerca da dinâmica.

Quatro dos socorridos foram encaminhados para o Hospital de Cassilândia e os outros dois para uma unidade básica de saúde. Todos foram atendidos inicialmente pelo Corpo de Bombeiros da região.

O Creta ficou bastante destruído após capotar na pista. Além do socorro, equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para fazer o controle do tráfego.

