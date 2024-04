Colisão frontal deixa duas pessoas feridas na BR-163, em Nova Alvorada do Sul

Duas pessoas ficaram feridas durante um grave acidente na BR-163, próximo a cidade de Nova Alvorada do Sul, no começo da tarde desta terça-feira (16).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Alvorada Informa, a colisão frontal foi entre um caminhão guincho e uma caminhonete SW4. As vítimas eram os motoristas dos veículos, sendo que um ficou preso as ferragens e o outro acabou sendo jogado para fora, por conta da força do impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local, socorrendo as vítimas e as encaminhando para o Hospital Municipal Francisco Ortega.

A causa do acidente ainda não foi divulgada. Além do socorro, equipes da CCR MSVia e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram até o local para acompanhar o caso.

