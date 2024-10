Colombiano é preso com 10 quilos de droga escondida em extintor de incêndio

Um colombiano, de 32 anos, foi preso nesta sexta-feira (18), em Corumbá, após ser flagrado escondendo 10 quilos de skunk, droga conhecida como “supermaconha”, dentro de um extintor de incêndio.

Segundo a ocorrência, agentes da Receita Federal, do Exército Brasileiro e policiais militares realizavam fiscalização pela cidade quando avistaram um veículo suspeito parado em frente a um hotel.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o suspeito com a droga, que estava escondida dentro de um extintor de incêndio, avaliada em R$ 300 mil. Apesar de ser preso, ele não informou para onde a droga seria levada.

Além da droga, os agentes também apreenderam 500kg de mercadorias irregulares, entre brinquedos, alimentos e artigos de bazar.

A apreensão ocorre no âmbito dos trabalhos realizados na Operação Fronteira RFB (Receita Federal do Brasil), com foco de combater a concorrência desleal com a indústria nacional e os importadores regulares, além de evitar a sonegação de impostos e impedir a entrada de produtos que não atendem às normas de segurança no Brasil.

