Com 600 bolsas, Fundect abre inscrições para Iniciação Científica e Tecnológica

O governo de Mato Grosso do Sul, através da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), vai conceder R$ 5 milhões em bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica a estudantes de graduação que realizam pesquisas científicas e tecnológicas nas instituições de ensino superior associadas ao CRIE-MS (Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superiores do Estado.

Os recursos da Chamada Especial Fundect 13/2024 PIBIC-Fundect serão divididos em 600 bolsas com valor mensal de R$ 700, pagos por 12 meses, e divididos entre estudantes das instituições Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Anhanguera (Uniderp), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Segundo a Fundect, são objetivos da chamada despertar a vocação científica entre os estudantes de graduação, contribuir para a pesquisa científica e tecnológica e estimular a articulação entre graduação e pós-graduação.

As inscrições devem ser feitas até 14 de junho no sistema SigFundect. A seleção será feita em três etapas, sendo a fase 1 o cadastramento e aprovação das propostas no sistema, a fase de indicação dos bolsistas e a fase 3 para entrega dos documentos para implementação das bolsas.

O projeto deve ser inscrito por um professor do quadro permanente da instituição de ensino superior, em efetivo exercício, que será o responsável por orientar o bolsista de forma contínua e regular no Projeto de Iniciação Científica. Já os estudantes beneficiados precisam estar regularmente matriculados em uma das instituições participantes.

Confira mais informações em https://www.fundect.ms.gov.br/pibic/.

