Com a ajuda de cães farejadores, policiais encontram cocaína que seria levada até SP

Cerca de 31 kg de pasta-base de cocaína foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã de segunda-feira (26), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os agentes fiscalizavam na BR-262, em Terenos, quando abordaram um caminhão que rebocava outro cavalo-trator. Durante as entrevistas, a equipe desconfiou do comportamento do motorista que acompanhava o veículo.

Os policiais decidiram acionar o Grupo de Operação com cães da PRF e encaminharam os veículos até Campo Grande para uma fiscalização com cães farejadores. Os animais indicaram a presença de drogas em um compartimento oculto no caminhão.

No esconderijo, a equipe encontrou os tabletes de pasta-base de cocaína. Questionado, o condutor confessou ter adquirido o ilícito em Corumbá e que iria revendê-lo em São Paulo.

O preso, o caminhão e a cocaína foram encaminhadas à Denar em Campo Grande.

