Com ação em MS, PF faz mega operação contra grupo especialista em lavagem de dinheiro

A Polícia Federal montou uma mega operação em vários estados do país para combater uma rede criminosa de abrangência internacional responsável por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A 'Operação Vagus' foi deflagrada nesta terça-feira (17) e com ação em Mato Grosso do Sul.

Estão sendo cumpridas 66 ordens judiciais, sendo que destas, 34 são de mandados de buscas, seis de prisão preventiva e outras 4 de prisão temporária. O restante se aplica a medidas cautelares imposta pela justiça.

As ações da Polícia Federal estão concentradas em Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Natal (RN), Ponta Porã (MS), Chuí (RS), Bagé (RS) e Aceguá (RS).

A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de mais de R$ 82 milhões em bens relacionados aos grupos criminosos.

"O esquema de lavagem de dinheiro de amplitude internacional envolve bancos paralelos que se utilizam de pessoas físicas e jurídicas para movimentação de recursos de origem ilícita, direcionando depósitos e transferências bancárias para terceiros utilizados como laranjas e para comércios, principalmente supermercados, sediados em regiões de fronteira do Brasil. Posteriormente, os recursos são evadidos para casas de câmbio no exterior e permanecem à disposição das organizações criminosas", diz a nota da PF.

A ação, que envolve 190 policiais federais e tem o apoio da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai).

Balanço, medidas de busca e apreensão:

7 em Curitiba/PR;

1 em São José dos Pinhais/PR;

3 em São Caetano do Sul/SP;

1 em São Paulo/SP;

3 em Natal/RN;

1 em Ponta Porã/MS;

14 no Chuí/RS;

2 em Bagé/RS; e

2 em Aceguá/RS.

