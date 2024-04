Com adesivo de empresa falsa, homem é flagrado com R$ 8 mil em fios furtados

Um indivíduo identificado como Cleiton Queiroz Falcão de 34 anos, foi preso na manhã deste domingo (21), após ser flagrado com 400 metros de fios furtados da OI na Chácara Cachoeira.



Conforme informações da Romu da Guarda Civil Metropolitana que fazia patrulamento no bairro, assim que o indivíduo viu a viatura, na rua Nahima 1, entrou rapidamente em seu Fiat Uno com adesivo de empresa de telecomunicações, para sair do local.



Diante das suspeitas a equipe da GCM abordou e em revista no veículo, encontrou um rolo de fio de telecomunicações e um alicate de corte utilizado para furtos. Ele confessou que estava furtando os fios, e que ele trabalha em parceria com um suposto comparsa que se chama Felipe Vieira Mendonça, responsável em informar os locais dos furtos e pela venda, além de ser o proprietário do veículo usado nos delitos.



A equipe entrou em contaro com a empresa OI que enviou um funcionário que identificou o material furtado como sendo fios de telefonia CTP-APL 40X200 e também cabeamento fibra óptica.

Ao todo foram 400 metros de fios avaliados em R$ 8 mil



Cleiton foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol onde o caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança ou mediante fraude e o veículo com adesivos da empresa falsa foi encaminhado para a 3ªDP-CG, já os objetos furtados foram entregues ao representante da empresa Ol.



