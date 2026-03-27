Com ameaça de paralisação, policiais penais e federais de MS cobram fundo contra crime

Policiais rodoviários federais e policiais penais federais realizaram mobilização na manhã desta sexta-feira (27) na BR-262, em Terenos, para defender a criação do Fundo Nacional de Combate ao Crime Organizado.

O ato ocorreu na unidade operacional da PRF, e integrou uma série de manifestações simultâneas em diferentes estados. A proposta do fundo prevê o direcionamento de recursos provenientes de apreensões, como dinheiro e bens, para o fortalecimento das forças de segurança pública.

Segundo as categorias, o projeto de lei que institui o Funcoc está parado no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o que tem gerado insatisfação. Durante a mobilização, representantes sindicais destacaram que a iniciativa busca dar mais eficiência ao combate ao crime, com investimentos em tecnologia, equipamentos e infraestrutura.

As entidades também apontaram déficit de efetivo no sistema penal federal em Mato Grosso do Sul e defenderam a ampliação do quadro de servidores. De acordo com os organizadores, o estado tem papel estratégico no enfrentamento ao crime organizado, especialmente por sua localização de fronteira e volume de apreensões.

Os participantes alertaram ainda para a possibilidade de paralisação das atividades no presídio federal de Campo Grande caso não haja avanço nas negociações com o governo federal.

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