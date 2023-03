A operação “Conexão Mundo Novo” deflagrada na manhã desta terça-feira (28) pela Polícia Federal investiga contrabando de cigarros e tráfico de drogas na região de fronteira, tendo sido mobilizados policiais do Paraná para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade.

As investigações se iniciaram a partir da identificação de um “olheiro” do crime na comunidade São José, localizada próximo do Lago Itaipu/PR, com o qual foram apreendidos diversos rádios comunicadores.

Durante as investigações foi constatado o envolvimento de um prestador de serviços terceirizados da Receita Estadual do Mato Grosso do Sul, morador em Mundo Novo, onde foi cumprido o mandado.

Os bens apreendidos na busca serão encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra, onde serão analisados a fim de melhor esclarecer os fatos e identificar outros envolvidos.

