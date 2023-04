Com auxílio de cães farejadores, polícia encontra 350 kg maconha em transportadora

Cerca de 350 kg de maconha foram apreendidos durante a tarde de segunda-feira (10), no Bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande.

Com o apoio da equipe Canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar, as equipes da Polícia Civil, por intermédio da 4ª Delegacia de Campo Grande, conseguiram localizar o entorpecente que estava em uma transportadora.

Conforme as informações policiais, os cães farejadores localizaram e conseguiram sinalizar odor característico de ilícito nas caixas que teriam destino a São Paulo.

Ao todo, 350kg da droga foram encontrados, dando prejuízo de mais de R$ 500 mil ao mundo do crime. As investigações prosseguem para identificação de todos envolvidos.

Deixe seu Comentário

Leia Também