Com bala alojada na cabeça, mulher é mantida em cárcere por 15 dias

Uma mulher que não teve a identidade revelada foi mantida em cárcere privado por 15 dias dentro um imóvel com uma bala alojada na cabeça, no município de Santo Antônio de Jesus, na Bahia.

Segundo informações do BNews, a vítima deu entrada no Hospítal Regional da cidade na última segunda-feira (3).



O principal suspeito do crime é o companheiro da mulher, de acordo com os familiares dela. Ele está foragido e conforme apurado pelo Blog do Valente, teria histórico de envolvimento com o crime.



A família ainda informou que a mulher ficou sendo medicada com antibióticos enquanto esteve escondida com a justificativa de que ela teve um acidente doméstico, além disso, não deixava ninguém ter contato com ela.



Informações obtidas constam que o ferimento da vítima estava com proliferação de pequenos insetos e está em estado grave com um lado do corpo paralisado.





Deixe seu Comentário

Leia Também