Com bebê no colo, jovem é assassinada a facadas pelo marido no Lageado

Uma jovem identificada como Natali Gabrielly da Silva de 19 anos, foi mais uma vítima de feminicídio na Capital na manhã deste sábado (1°), na rua Leopoldina de Queirós Maia, Parque do Lageado.

Conforme informações preliminares apuradas no local, a vítima estava em casa com o marido, quando começou uma gritaria e o autor começou a quebrar os móveis da casa, logo depois indo pra cima da mulher e desferindo uma facada nela.

A vítima fugiu com a bebê de 1 anos e 4 meses no colo, mas foi perseguida pelo autor e atingida por vários golpes de faca que atingiram o braço, pescoço, parte do rosto e tórax.

O autor foi preso em flagrante pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) na casa da irmã na rua Armando Franco e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) onde será ouvido e ficará à disposição da Justiça.

Reincidência

Natali Gabrieli é a segunda mulher morta pelo companheiro em menos de 48 horas na Capital. Na última quinta-feira (29),Brenda Possidonio de Oliveira, de 25 anos, morreu após receber uma única facada em seu pescoço, no Portal Caiobá, em Campo Grande. O autor da facada foi seu namorado, de 25 anos, que tentou se matar na sequência, mas foi impedido por familiares.

