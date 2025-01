Com ciúmes da esposa, 'Bolinha' mata vizinho a facadas e é preso no Paraguai

O brasileiro João da Silva, conhecido como 'Bolinha', foi preso em flagrante nesta quinta-feira (2), após matar o seu amigo e vizinho Nelson Antonio Acosta Aguilera, de 37 anos, com vários golpes de faca na residência da vítima.

O caso aconteceu no bairro San Migual, no Departamento de Canindeyú, região próxima a cidade de Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do site Última Hora, o crime aconteceu pela manhã, por volta das 7h30, quando Bolinha invadiu a casa do amigo e vizinho Nelson, entrou no quarto do homem e desferiu várias facadas.

Conforme o site local, a vítima foi encontrada caída ao solo, sem camisa e com ferimentos no tórax.

Testemunhas e demais moradores relataram que o acusado tinha ciúmes da esposa e que isso teria sido um dos motivos para cometer o crime contra o vizinho. Ele foi preso horas após o crime.

