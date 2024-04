Com crianças no carro, bêbado arrebenta casa e tenta ferir PMs com faca na Capital

Homem, de 30 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (21) ao tentar atacar policiais com uma faca e militares precisaram atirar contra para revidar a injusta agressão. Tudo teria acontecido após ele fugir em alta velocidade com um carro logo depois de ameaçar e tentar entrar na casa de uma mulher, de 58 anos, no bairro São Francisco, no final da noite de sábado (20).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima da ameaça relatou que o suspeito e uma mulher estavam batendo em seu portão e tentaram entrar, realizando diversas ameaças contra ele e o seu marido - ambos estavam bastante alterados na frente da residência.

A dupla fugiu do local em um Volkswagen Gol em alta velocidade, quase colidindo contra a viatura da Polícia Militar que chegava para averiguar a ocorrência. A dona da residência informou, inclusive, que o veículo em fuga estava com pelo menos três crianças, além dos adultos.

Houve acompanhamento tático por vários endereços, mas ao chegar na rua Seriema, o condutor do carro perdeu o controle do veículo e bateu no portão de uma residência, invadindo o espaço, atropelando e matando o cachorro do imóvel. O suspeito conseguiu fazer com que o carro funcionasse e saiu em direção a um pasto, quebrando arames de uma cerca e parando na rua Pedro Américo, quando os policiais conseguiram realizar a abordagem.

O homem a todo momento tentava sacar uma faca que estava em sua cintura para partir para cima dos policiais. Em determinado momento, ele conseguiu puxar a faca e assim que fez menção de ir em direção aos militares, um dos policiais atirou no joelho esquerdo do suspeito, que rapidamente largou a arma e foi contido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e permaneceu sob escolta na Santa Casa.

A mulher, de 26 anos, que estava no veículo acompanhando o marido e também estava embriagada, foi detida e levada para a delegacia pelo crime de desacato, após xingar e chamar os policiais de bandidos. No veículo, a Polícia Militar confirmou a existência de três crianças: sendo uma de 1 ano, outra de 6 anos e uma de 9 anos, que foram entregues aos avós maternos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para estarem no local. O veículo foi apreendido e levado para o pátio do Detran-MS

O caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde de outrem, ameaça, desacato, dirigir sem carteira de habilitação, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, lesão corporal na forma tentada e lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também