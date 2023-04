Com diversas passagens, jovem é morto a tiros por pistoleiros encapuzados em MS

Um jovem, de 27 anos, identificado apenas como ‘Dinho’, foi morto a tiros durante a madrugada deste domingo (16), na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado pois havia uma vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegarem encontraram o rapaz já sem sinais vitais caído no chão.

Durante as investigações iniciais, conversaram com uma testemunha, que estava com Dinho. Ele contou que os dois estavam conversando quando dois homens encapuzados chegaram no local e efetuaram vários disparos contra a vítima, fugindo em seguida.

Em determinado momento, enquanto faziam rondas pela região, encontraram um homem baleado nas costas. Ele seria outra testemunha do assassinado, porém, não teve sorte e acabou sendo alvejado pelos tiros. Para a polícia, a vítima contou que apenas passava pelo endereço quando os disparos começaram.

Além da Polícia Militar, equipes da Perícia Cientifica e também da Polícia Civil foram até o local para fazer as investigações sobre o caso. Até a finalização da ocorrência, os policiais não tiveram informações sobre os autores ou possíveis motivações.

A checagem no sistema da polícia apontou que Dinho possui várias passagens por tráfico de drogas, roubo, porte de arma de fogo, receptação e lesão corporal dolosa (violência doméstica).

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia Civil do município e será investigado.

