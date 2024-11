Com mais de 130 passagens, estuprador é morto em confronto com a PM em Sonora

Polícia 'Você sabe quem eu sou?', sub tenente da PM é preso por desacato do Nova Lima

Polícia Homem é esfaqueado na cabeça durante briga com a esposa na Capital

Polícia Ladrão é alvo de disparos após homens encapuzados entrarem em boca de fumo no Aero Rancho

Polícia JD1TV: Ultrapassagem causa acidente grave e deixa crianças feridas na Mata do Sossego

Polícia Homem viaja quase 70km para matar a ex a facadas em Três Lagoas

Polícia JD1TV: Veja o momento do acidente que deixou crianças feridas na Mata do Sossego

Polícia Homem é preso após bater caminhonete do trabalho ao tentar manobrar bêbado

Com o homem foi apreendida uma arma de fogo e algumas drogas. O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

As equipes da Perícia Técnica foram acionadas, realizando os levantamentos iniciais sobre o caso. Durante checagem de antecedentes criminais, os policiais verificaram que ele possui mais de 130 passagens, incluindo furtos, roubos, tráfico e estupro, muitos deles cometidos na adolescência.

Conforme as informações policiais, o homem era suspeito de ser distribuidor de drogas de uma organização criminosa. Quando os policiais foram realizar a abordagem do suspeito, ele levou a mão à cintura, fazendo os investigadores efetuarem disparos para contenção.

Homem, de 28 anos, morreu ao entrar em confronto com a Polícia Civil durante a noite de sábado (9), na cidade de Sonora. Ele tinha mais de 130 passagens pela polícia.