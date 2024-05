Com medo, criança de 9 anos pede ajuda a mãe após ser estuprada pelo padrasto

Uma menina, de apenas 9 anos, pediu socorro a mãe após ser estuprada pelo padrasto dentro da casa onde mora na tarde desta quinta-feira (23), em Maracaju. O homem, de 29 anos, acabou sendo preso.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Sidrolândia News, depois de sair para trabalhar, a mulher recebeu uma ligação da vítima, contando o que teria acontecido. Preocupada, ela voltou correndo para casa.

Ao chegar, a mulher encontrou a filha assustada, trancada dentro do próprio quarto e o marido, deitado no quarto do casal. Ao sair, a menina contou novamente o que havia acontecido e estava visivelmente abalada.

A Polícia Militar foi acionada e ouviu a criança dizer que após a mãe sair para o trabalho, saiu para ir até o banheiro e acabou sendo seguida pelo padrasto. Ao entrar no cômodo, ele passou a mão no corpo da menor e chegou a abrir o zíper da bermuda. A menina conseguiu sair correndo e se trancar no quarto, momento em que pediu socorro para a mãe.

Na delegacia, o homem negou o crime. A menor foi acompanhada pelo Conselho Tutelar para garantir sua segurança e apoio psicológico.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

