Com "medo de ataque", adolescentes são flagrados com machadinhas na escola

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na Escola Municipal Nerone Maiolino no bairro Vida Nova na tarde de quarta-feira (12), após dois estudantes de 13 anos serem pegos portando armas brancas nas mochilas.



Conforme a Polícia Militar, uma das alunas teria informado a professora que dois colegas estavam com “objetos estranhos” na mochila. O coordenador pedagógico foi chamado e conversou com os adolescentes, ambos de 13 anos, um deles estava com uma faca de aproximadamente 20 centímetros, e o outro tinha duas machadinhas em sua mochila.

Os adolescentes alegaram que estavam com medo dos ataques recentes às escolas, noticiados na mídia, e as armas seriam para defesa pessoal. Os pais dos alunos foram chamados na escola.



Os objetos foram apreendidos e os adolescentes e os pais, encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

