Com o olho vermelho, mulher pede ajuda após agressão do marido na Capital

Uma mulher pediu ajuda da polícia após sofrer um episódio de agressão por parte do marido, Jaciel de 30 anos, na noite deste domingo (12) dentro da residência no bairro Parque dos Novos Estados.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi encaminhada para atender ao chamado e se deparou com a vítima de 28 anos, aguardando com o olho inchado e vermelho com os filhos chorando.

A vítima contou a guarnição da GCM que foi agredida pelo marido e queria representar na delegacia. O autor foi encontrado no local e confessou o crime. Ele apresentava olhos vermelhos e tentou fugir dos agentes, além de ameaçar agredir os guardas e precisou ser algemado.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) onde uma representação contra o autor deve ser realizada.

