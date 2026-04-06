Menu
Menu Busca segunda, 06 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Com policiais presos, laudo revela ponto crucial sobre morte em confronto em Anastácio

O documento surge em meio à suspeita de excesso de força, familiares afirmaram que a vítima teria sido atingida de costas, mas a perícia aponta outra circunstância, com entrada frontal do tiro no rosto

06 abril 2026 - 14h23Vinícius Santos
Reprodução / LaudoReprodução / Laudo  

O laudo da Coordenadoria-Geral de Perícias aponta que o tiro que matou Wellington dos Santos Vieira, durante confronto com policiais militares no município de Anastácio, na madrugada de 31 de março, não atingiu a vítima pelas costas, como alegaram familiares. Segundo o documento, ao qual a reportagem teve acesso, o orifício de entrada do projétil foi localizado na região mandibular esquerda.

Ainda conforme o laudo pericial, o projétil não atravessou o corpo da vítima, sendo localizado e retirado da região carotídea direita. Os policiais envolvidos na ocorrência encontram-se detidos, e o caso permanece sob investigação.

O laudo surge em um momento importante, em que a família contesta o confronto. Um vídeo mostra Wellington correndo e caindo enquanto os policiais o seguiam. Contudo, segundo fontes policiais, o disparo não ocorreu nesse momento, mas após Wellington já ter confrontado os agentes. 

Vídeo (clique aqui). 

Investigado por homicídios

Wellington dos Santos Vieira, morto no confronto policial, era investigado em dois assassinatos, o do casal Maria Clair Luzini, de 46 anos, e Vilson Fernandes Cabral, de 50 anos, em Anastácio.

Segundo a Polícia, Wellington e David Vareiro Machado participaram diretamente da execução do casal. As investigações indicam que Maria de Fátima Luzni Fernandes, de 26 anos, filha do casal, foi a responsável por planejar a ação, tendo contratado terceiros para executar o crime. Ela já se encontra presa.

Dentro dessa trama, David Vareiro Machado também foi assassinado, após cobrar pagamento pelo crime de execução do casal. O companheiro de Maria de Fátima, Wendebrson Haly Matos da Silva, teve participação confirmada na morte de David e há fortes indícios de que ele também tenha atuado como mandante no homicídio do casal.

A Polícia Civil aponta que os três crimes fazem parte de uma mesma cadeia de eventos, e a motivação do crime contra o casal ainda está sendo investigada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa da Mulher
Polícia
Homem é preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe na Capital
Polícia solicita ajuda da população para encontrar suspeitos.
Polícia
Polícia procura por dupla suspeita de matar homem com golpes de faca em Bataguassu
O autor não foi encontrado até o momento.
Polícia
Homem é esfaqueado após cobrar por corrida em MS
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Polícia
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito
Polícia
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito
Marlene foi uma das primeiras policiais do estado
Polícia
Subtenente da PM é encontrada morta com disparo de arma de fogo na Capital
Polícia Rodoviária Federal -
Polícia
Excesso de velocidade lidera autuações nas rodovias de MS durante feriadão, diz PRF
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Após saída de casa noturna, homem é preso por agredir convivente com socos e mordidas
Arte - JD1 Notícias / Foto: Kevyn / Redes Sociais
Trânsito
Vídeo de câmera mostra acidente que matou militar na Fábio Zahran, em Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Garras prende homem procurado pela Justiça por violência doméstica em Campo Grande

Mais Lidas

Chuvas fortes e temporais intensos devem atingir MS.
Clima
Já prepara o guarda-chuva: ciclone extratropical deve atingir MS e trazer temporais intensos
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Polícia
Adolescente mata padrasto a tiros e foge de moto na fronteira
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Polícia
Mãe é denunciada por abandonar os filhos pequenos sem comida em Campo Grande