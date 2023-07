Comboio de veículos com contrabando é apreendido na fronteira

Um comboio de veículos com contrabando foi apreendido pela polícia na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraná. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (6), pela Operação Hórus.

Equipe policial, integrada por policiais da Polícia Federal e policiais militares do BPFRON, durante patrulhamento de rotina na zona rural de Guaíra/PR, apreendeu quatro veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai.

A equipe policial observou uma van e três carros entrando em um porto clandestino em atividade típica de contrabando. Ao se aproximarem para efetuar a abordagem, foi verificado que os veículos se encontravam carregados de cigarros. Os criminosos abandonaram os automóveis e fugiram, não sendo encontrados após buscas. Os veículos transportavam cerca de 130 caixas cigarros de origem paraguaia, todo material foi apreendido e encaminhado a delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR para as providências de praxe.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e Exército Brasileiro, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

Deixe seu Comentário

Leia Também