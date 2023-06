Comerciante é preso por por falsificar selo de inspeção sanitária na Capital

Um comerciante, de 36 anos, foi preso durante a manhã de quinta-feira (22) por produção de alimentos adulterados e uso de selo falso em Campo Grande. Ele era responsável por etiquetas os produtos.

Conforme as informações policiais, equipes da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo), em parceria com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), o Procon Municipal, SIM (Serviço de Inspeção Municipal) e a Vigilância Sanitária, teriam deflagrado uma ‘operação conjunta’ de combate à falsificação de selo em produtos de origem animal, com foco especial no mel.

Durante fiscalização na empresa, foi descoberto que as etiquetas eram falsas. O comerciante acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para a Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro), onde o caso foi registrado.

O estabelecimento comercial em questão foi interditado pela Iagro, uma vez que, além da falsificação de selos, foram encontrados produtos considerados venenosos armazenados inadequadamente, o que infringe a legislação vigente.

