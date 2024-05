Como golpe não deu certo, carro de corretora seria vendido na fronteira

Com o plano do 'golpe do falso seguro' não tendo conclusão como gostaria, Fabiano Garcia Sanches, de 38 anos, repassou o veículo Jeep Renegade da corretora Amalha Cristina Mariano Garcia, de 43 anos, para uma segunda pessoa na tentativa de fazer dinheiro, seja vendendo ele ou negociando em outros países, principalmente na região de fronteira.

A mulher foi assassinada pelo próprio Fabiano após se recusar participar do esquema do golpe. Com a negativa, ela foi agredida na casa do acusado e foi levada até a região do Porto Seco, aos fundos do Jardim Los Angeles, onde foi novamente agredida e num terceiro momento, foi espancada com pauladas e pedradas até morrer.

Para o Tenente-Coronel Rocha, como o carro havia sido repassado para uma segunda pessoa, ficou claro que a tentativa era vendê-lo para fazer algum dinheiro, já que o plano do golpe do seguro não saiu como Fabiano gostaria. A explicação aconteceu durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24), momentos após a prisão do suspeito.

O suspeito era conhecido de Amalha e a convidou para sua casa na tentativa de explicar o plano no qual o veículo da corretora seria utilizado, mas com a negativa dela, ele decidiu mata-lá por causa desse desacordo, conforme propriamente dito pelo homem durante depoimento prévio para o Batalhão de Choque. Assim, a tese inicial de crime passional está descartada momentaneamente.

Conforme relatado anteriormente pelo JD1 Notícias, Amalha foi morta a pauladas e pedradas após ser atraída para receber o 'convite' e participar de um esquema do ‘golpe do falso seguro’ para seu carro.

No relato do suspeito, ele agrediu a vítima ainda dentro da casa em que morava, após a corretora não aceitar fazer parte do esquema. Depois das agressões, a mulher foi colocada no banco de trás do Jeep Renegade, já nas proximidades do Porto Seco, ela acabou sendo retirada do carro e agredida mais uma vez com pauladas e pedradas.

Na sequência, ainda sobre o relato de Fabiano, a corretora é colocada no porta-malas e levada mais para dentro da área de Porto Seco, onde foi assassinada."Depois disso, o veículo foi entregue a um segundo indivíduo, para que fosse levado para algum país vizinho ou fosse vendido, para tirar vantagem do carro. No entanto, ao ver as diligências policiais, o Jeep foi abandonado no Indubrasil", disse o Tenente-Coronel Rocha.

Conhecido da Amalha, Fabiano não chegou a deixar claro a participação de um segundo individuo. Porém, dá detalhes sobre as agressões, dizendo que a vítima chegou a desfalecer após a primeira paulada na cabeça.

